I Burgisi di Marsala volano in Polonia al CIOFF, Festival Internazionale del Folklore

Nuova avventura per “I Burgisi di Marsala” che dal 21 al 28 luglio voleranno in Polonia per rappresentare l’Italia e la città lilybetana al CIOFF, uno dei più importanti Festival internazionali del Folklore “Silesia”. Durante la manifestazione si esibiranno i gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo, dal Venezuela, dalla Colombia, dalla Moldavia, dall’Ungheria e anche dall’Italia; quest’ultima sarà rappresentata proprio dai Burgisi, gruppo fondato il 15 giugno 1988 da Giuseppe Coppola. La trasferta, nei dettagli, sarà organizzata e condotta dall’attuale direttivo composto, oltre che dallo stesso Coppola, anche da Michele Graffeo, Antonia Regina, Elisa Romeo, Giovanna Galfano, Mariella Calandrino, Salvatore Aleci, Antonella Marino, Bice Parrinello e Catia Valenti.