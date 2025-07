I Magistrati marsalesi commemorano in Piazza Paolo Borsellino

La Sottosezione Lilibetana dell’Associazione Nazionale Magistrati il 19 luglio alle ore 19 si terrà un momento di raccoglimento presso la sede del Museo Borsellino, nella Piazza omonima dell’ex Tribunale, a Marsala. In quest’occasione, i magistrati e gli avvocati si ritroveranno in toga per commemorare, nei luoghi in cui ha lavorato quale Procuratore Paolo Borsellino nella ricorrenza della Strage di via D’Amelio. A seguire, alle ore 20.15, presso il Baluardo Velasco di via Bottino, si terrà, sempre in memoria di Borsellino, il Concerto della “Libera Orchestra Popolare”, organizzato dall’ANM-Sottosezione di Marsala in collaborazione con l’Ass. Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Presidio di Marsala “V. Pipitone”.