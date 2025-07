Giovani Avvocati (AIGA) Marsala ha un nuovo presidente: Riccardo Rubino

Si è tenuta oggi l’assemblea degli iscritti AIGA – Associazione Italiana Giovani Avocati, sezione di Marsala, che ha decretato l’elezione del nuovo presedente Riccardo Rubino. L’avvocata Giovannella Licari, dopo anni di presidenza AIGA, lascia la guida all’avvocato Rubino per proseguire l’attività intrapresa in questi anni da lei e il suo Direttivo. Licari dichiara: “sono stati anni intensi di crescita con l’AIGA, grazie ai Presidenti nazionali che si sono succeduti nel corso del mio mandato e in particolare al Presidente Avv. Carlo Foglieni, sempre presente nelle iniziative di questa sezione. Ho cercato di portare anche nel Foro di Marsala le diverse iniziative e proposte per i giovani avvocati presentati dal nazionale, ed devo ringraziare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, il Comitato Pari opportunità e le associazioni forensi e non presenti nel territorio per aver sposato importanti iniziative con me e la mia sezione, in grande collaborazione e armonia in temi importanti per la nostra categoria, e non solo, anche in argomenti di sensibilizzazione della nostra società. Lascio al Collega Riccardo Rubino, di cui ho grande stima e a cui faccio i miei migliori auguri, il compito di non disperdere il lavoro svolto, coltivare queste collaborazioni e far crescere sempre di più la sezione. Al direttivo con il quale ho collaborato, composto dagli Avvocati Fabio Pace, Giuseppe Accardo e Gabriele Tranchida va la mia più sincera gratitudine. AIGA semper!”

Il neo presidente Rubino (in AIGA anche componente del Dipartimento Nazionale di Diritto Ambientale e del Dipartimento Scientifico di Diritto Penale della Fondazione Tommaso Bucciarelli) dichiara: “Il mio primo atto da nuovo Presidente della Sezione AIGA di Marsala è anche il più sentito: ringraziare Giovannella Licari per l’impegno che ha profuso per i giovani avvocati del Foro di Marsala. Il suo ottimo lavoro rende più semplice il nostro, che ne siamo successori: continueremo sulla strada da lei già tracciata”. Il nuovo direttivo della Sezione AIGA di Marsala è composto anche dalla vice presidente Paola Danila Tranchida, dalla Tesoriera Graziana Fiorino Patti, dal Segretario Giampaolo D’Amico e dalla stessa Giovannella Licari.