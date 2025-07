Eventi per la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Buseto

In occasione dei festeggiamenti per la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, patrona di Buseto Palizzolo, la comunità si appresta a vivere due serate speciali dedicate alla musica, alla spiritualità e alla tradizione, che faranno da preludio alla solenne ricorrenza del 16 luglio. I concerti, organizzati dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela” e dalle Parrocchie di Buseto Palizzolo, testimoniano il forte legame che unisce il paese alla musica, da sempre elemento centrale della sua identità culturale e religiosa.

Questo il programma

Lunedì 14 luglio 2025 – ore 21:00

Chiesa Madre – Buseto Palizzolo

Viaggio nell’arte organistica: dal Seicento ai giorni nostri

Il primo appuntamento vedrà protagonista il Maestro Massimo Gabba, concertista di fama nazionale e docente di Organo presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, in occasione del concerto inaugurale del nuovo organo Domus 9 Viscount, acquistato dalla Parrocchia Matrice grazie alla generosità dell’intera comunità. Un percorso musicale affascinante tra capolavori di Bach, Strauss, Saint-Saëns, Mendelssohn, Tchaikovsky, Vierne e altri grandi autori, per riscoprire il valore dell’organo come voce viva della liturgia e dell’anima collettiva.

Martedì 15 luglio 2025 – ore 20:00

Villa Comunale – Buseto Palizzolo

Concerto della Banda Musicale “Giacomo Candela”

La storica banda cittadina proporrà un intero programma dedicato alla Marcia Sinfonica, genere che costituisce un pilastro della tradizione musicale locale. Vere e proprie composizioni d’autore, le marce sinfoniche — eseguite dalle bande in Italia e nel mondo — uniscono intensità espressiva, melodie coinvolgenti e virtuosismo, raccontando attraverso la musica il profondo legame tra comunità e tradizione. Prima dell’inizio del concerto, è previsto un gustoso aperitivo con prodotti tipici locali, occasione conviviale per ritrovarsi e celebrare insieme i valori della comunità.

Al termine del concerto, seguirà la veglia di preghiera in preparazione alla festa patronale. Due eventi imperdibili che esaltano la vocazione musicale e spirituale di Buseto Palizzolo, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere la festa patronale in un clima di bellezza, partecipazione e condivisione comunitaria.