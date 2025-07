Sicilia protagonista con il Lotto. Nel concorso di venerdì 11 luglio, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Erice con cinque quaterne e una cinquina per un totale di 52mila euro giocate in via Madonna di Fatima. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 717,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.