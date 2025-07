Canoa, due vittorie e un secondo posto per Gabriele Laudicina ai campionati regionali

Continua a brillare la stella della canoa marsalese Gabriele Laudicina, che ha ottenuto ottimi risultati ai campionati regionali disputatisi lo scorso fine settimana presso la diga di Nicoletti, in provincia di Enna.

Gabriele Laudicina ha vinto il titolo regionale nel K1 ragazzi sui 200 metri, piazzandosi al secondo posto nel k1-500. In coppia con il compagno di squadra Carlo Trombetta ha poi vinto anche la finale del k2 ragazzi sulla distanza dei 200 metri.

Gli impegni estivi per Gabriele Laudicina, tuttavia, non si sono ancora conclusi. Il giovane marsalese, che si allena con il circolo Canoa Catania Network, è già partito per due settimane di ritiro a Lorica, in vista del campionato italiano che si terrà dal 1° al 3 agosto presso l’idroscalo di Milano.