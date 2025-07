Incendio a Buseto Palizzolo, subito individuato e domato grazie all’occhio virtuale

Giornata di scirocco e, come da previsione, secondo il bollettino di pre-allerta della Protezione Civile, non sono mancati neppure oggi gli incendi. Intorno alle 13 forte fumo è stato avvistato dalle telecamere della rete “Occhio virtuale” gestita dall’associazione SOS Valderice. Le fiamme, in zona Buseto Palizzolo, poi si sono propagate fino a lambire il Bosco Scorace, sullo sfondo delle valli di Segesta. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio regionale, la Forestale e volontari della Protezione Civile che hanno domato in poco tempo le fiamme.