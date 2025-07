Corso di primo soccorso e uso del defibrillatore alla Capitaneria di Porto di Marsala

Nell’ambito del suo progetto “Marsala, Città Cardioprotetta”, il Rotary Club Marsala ha organizzato un corso formativo di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Marsala. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione del personale, ha avuto l’obiettivo di potenziare le capacità d’intervento della comunità in situazioni di emergenza cardiaca. Il corso, condotto dagli istruttori certificati Riccardo Lembo, Simonetta Alagna e Salvatore Mancuso, ha fornito competenze pratiche essenziali: dalla rianimazione cardiopolmonare (RCP) all’impiego sicuro e tempestivo del defibrillatore. Un passo avanti nella costruzione di una rete locale di cittadini pronti ad agire.

Il Presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita, ha commentato: “La sicurezza parte dalla conoscenza. Questo corso è il primo del mio anno di presidenza e dimostra l’impegno per rendere Marsala una città in cui la prevenzione e la rapidità d’intervento sono valori diffusi. Un sentito ringraziamento al Comandante della Capitaneria, il Tenente di Vascello Vito Miceli, per il prezioso supporto e la disponibilità che ha reso possibile questa iniziativa”. Il Rotary Club Marsala, con questo progetto, conferma la propria dedizione nel promuovere la salute pubblica e rafforzare il senso civico e solidale della comunità. Marsala compie così un altro passo verso il suo futuro da Città Cardioprotetta.