A Erice riparte la rassegna culturale Cortili Narranti

Incontri con scrittori, fotografia, concerti e Premi letterari. Riparte la rassegna Cortili Narranti organizzata dall’Associazione Vivere Erice con un ricco programma di eventi culturali che si terranno a Erice nei cortili privati, al teatro Gebel Hamed, alla Biblioteca comunale, a Palazzo Sales e ai giardini del Balio. In questa edizione si parlerà di isole, memoria, parole, fotografia con il ricordo di Sebastiano Salgado recentemente scomparso, si terranno tre concerti e si scopriranno autori che hanno scritto le migliori pagine sulla Sicilia. Gli appuntamenti partiranno venerdì 1 agosto alle 18.30 al cortile D’Alì, con un tema di grande attualità: se nascere femmina può complicarti la vita. Arianna Farinelli, scrittrice romana che vive negli Stati Uniti dove ha insegnato alla City University di New York, presenterà il suo ultimo romanzo “Storia di una brava ragazza (Einaudi). L’autrice dialogherà con Paolo Tartamella.

Venerdì 8 agosto alle 18.30 il cortile Bonventre, D’Angelo, Gionfrida ospiterà la giovane scrittrice originaria di Favignana, Rosita Manuguerra, rivelazione letteraria che si è imposta con “Malanima (Feltrinelli), un romanzo di formazione luminoso che mette al centro l’isola di Favignana senza mai nominarla ma che esplora temi universali. L’autrice dialogherà con Noemi Genovese, letture di Mariza D’Anna. Sabato 9 agosto torna la manifestazione Borgo in Musica con tre concerti che spaziano dalla musica classica alla pop. Alle 11.00 al teatro Gebel Hamed, Manuel e Gianni Burriesci e Giuseppe Visconti proporranno un concerto per due violini e pianoforte; alle 18.00 al Giardini del Balio si terrà un concerto pop rock con il gruppo City of Light e alle 21.30 nella chiesa di San Cataldo si esibirà il gruppo da camera del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Domenica 17 agosto, alle 18.30 a Palazzo Sales, si terrà il Premio “Franco di Marco – il medico scrittore” con la presentazione del libro “La grattugia di vetro” di Antonina D’Angelo. L’appuntamento è in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Trapani e la Fondazione Franco Di Marco. Parteciperanno Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine del Medici di Trapani, Silvana Moscato, già vincitrice del Premio e Giuseppe Di Marco. Modera Noemi Genovese. Al teatro Gebel Hamed, venerdì 22 agosto alle 18.30, appuntamento con la fotografia. Sarà ricordato il grande fotografo Sebastiano Salgado recentemente scomparso e il suo rapporto con la Sicilia con la proiezione di immagini inedite. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione fotografica I Colori della Vita. Interverranno Arturo Safina, Antonella Grillo, Ninni Ravazza e Mariza D’Anna. Lunedì 25 agosto alle 18.30 al cortile Grande spazio alle parole. “La passione per le parole” è il titolo dell’incontro con Dino Petralia, ex magistrato e autore del libro “Grammatica emozionale” (Luigi Pellegrini editore), colto divertissement sulle parole e il loro uso. L’autore dialogherà con Patrizia Valenti, direttrice della Biblioteca centrale di Palermo. Giovedì 28 agosto alle 18,30 al teatro Gebel Hamed, si terranno la VII edizione del Premio letterario Città di Erice e del II Premio letterario Giovani. Saranno premiate Vanessa Tonnini, direttrice artistica del Festival del cinema francese a Roma, vincitrice del Premio con il romanzo “Grammatica di un desiderio (Neri Pozza) e la scrittrice Simona Lo Iacono, il cui libro “Virdimura” (Guanda) è stato il più votato dagli studenti.

La rassegna Cortili Narranti quest’anno è stata selezionata da Salone del Libro di Torino nella sezione Luci sui Festival ed è inserita nella Rete dei Festival letterari della provincia di Trapani. Gli incontri sono patrocinati dal Comune di Erice e organizzati in collaborazione con La montagna del Signore, l’Associazione i Colori della Vita, la Libreria del Corso, la Fondazione Franco di Marco e l’Ordine dei Medici di Trapani. Sponsor della rassegna e del Premio letterario Città di Erice sono la Handball Erice, Cavataio ascensori, Elettricittà e Fodale Fiori. Ad ogni appuntamento seguirà una degustazione di vini offerta da Enoteca Ostinati. Tutti gli incontri sono gratuiti fino ad esaurimento posti. I dettagli della rassegna si potranno trovare sul sito www.vivereerice.it