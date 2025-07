Al Cinema Golden di Marsala torna Superman

Il Cinema Golden di Marsala apre una nuova settimana di proiezione con “Superman”, il film diretto e co-prodotto da James Gunn con David Corenswet, Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan è un altro reboot dei DC Studios sulla serie del noto supereroe che in questo capitolo cinematografico interviene in un conflitto tra Boravia e Jarhanpur senza autorizzazione del governo statunitense, suscitando polemiche internazionali. Durante uno scontro con un potente metaumano noto come “Il Martello di Boravia”, viene gravemente ferito e precipita in Antartide; ferito chiama il cane Krypto che lo porta alla Fortezza della Solitudine. Lì, i robot lo curano e gli mostrano frammenti danneggiati delle registrazioni dei suoi genitori biologici. Il fiom verrà proiettato alle ore 18.30 e alle 21.