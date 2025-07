Torna “Sunset for life”, la cena solidale organizzata a Marsala dal Movimento per la Vita

Anche quest’anno il Movimento per la Vita di Marsala rinnova l’appuntamento con Sunset for Life, una cena solidale per raccogliere fondi per mandare avanti il servizio nei confronti di 60 bambini a cui le famiglie non riescono a garantire cibo, vestiti e attrezzature varie (cullette, carrozzelle, passeggini, seggiolini da auto ed altro).

“Il nostro servizio – spiega il presidente della delegazione locale del MPV Manfredo Spadaro – di svolge tutto l’anno e un aiuto economico ci permetterebbe di aiutare più famiglie. Inoltre vorremmo, come l’edizione Sunset for Life 2024, potere donare al reparto di Pediatria dell’Ospedale Borsellino di Marsala delle attrezzature di cui hanno bisogno”. L’iniziativa si terrà giovedì 17 luglio presso la sede della Società Canottieri di Marsala.