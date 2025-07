Marsala: Renato Polizzi presenta a Otium la nuova edizione del diario di Giuseppe Cesare Abba

Venerdi 11 luglio alle ore 18,30, presso i locali del Centro Otium di Marsala, Renato Polizzi presenta Notarelle di uno dei Mille. Da Quarto al Volturno un volumetto ripubblicato dalla casa editrice Quodilibet all’interno della collana Compagnia Extra e curato dallo stesso Polizzi, che per l’occasione dialogherà con la dirigente scolastica Vita D’Amico.

Come rivela Ermanno Cavazzoni – ideatore e curatore della collana Compagnia Extra – “Notarelle di uno dei Mille. Da Quarto al Volturno, è il diario di un giovanotto di 21 anni che partecipa sconsideratamente all’impresa dei Mille, con Giuseppe Garibaldi alla testa. S’imbarca a Quarto vicino a Genova il 5 maggio 1860, gli danno uno schioppo arrugginito con venti cartucce, ma questo non diminuisce il suo adolescenziale entusiasmo, e parte per un’avventura tutta romantica, indeterminata, in una Sicilia quasi esotica, con Garibaldi che fa le sue apparizioni come un arcangelo, che le palle nemiche esitano a colpire, un’avventura dissennata ma fortunata, in un’aura quasi sacra e già da leggenda; e pure lui, Abba, sarà fortunato, perché non viene mai neppure scalfito; e a Palermo avrà gli occhi solo per le belle ragazze affacciate ai balconi ad applaudirli, com’è naturale a quell’età giovanile. Un’impresa descritta da un punto di vista minore, ingenuo, affettivo, avvincente. Sono taccuini che Abba ha scritto negli intervalli tra una marcia e una sparatoria, poi revisionati con migliorie letterarie e ricordi aggiunti vent’anni dopo; la prima pubblicazione è del 1880, voluta da Giosuè Carducci per la sua importanza documentale, ma anche per il valore poetico. Il testo è stato curato da Renato Polizzi, cui segue la sua illuminante postfazione”.

L’iniziativa anticipa la rassegna culturale estiva promossa dal Centro Otium presso i locali di via XI Maggio.