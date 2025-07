Marsala, approvate dal consiglio le “variazioni di bilancio”

Esitata favorevolmente anche la strategia territoriale “Terra degli Elimi Smartland”





Alla presenza di 16 consiglieri, la seduta di martedì 8 luglio a Palazzo VII Aprile si è aperta con le solite immancabili comunicazioni da parte dei consiglieri.

Pino Carnese intervenendo per primo ha ricordato in contrada Fontanelle perdita d’acqua da un mese, con gravi disagi per i residenti; affitti di proprietà comunali scaduti da circa 4 mesi e non ancora rinnovati.

Sulla prima segnalazione il vicesindaco GiacomoTumbarello presente in Aula ha riferito che la perdita è poca cosa e non si tratta, così come gli hanno riferito i competenti uffici, una priorità rispetto ad altre problematiche su cui gli uffici sono impegnati e che si interverrà appena superate le attuali emergenze.

Elia Martinico capogruppo di Forza Italia, condividendo l’osservazione di Carnese, ha ricordaqto che un’analoga segnalazione all’assessore Ivan Gerardi dallo scorso anno resta ancora inevasa.

Massimo Fernandez ha suggerito all’amministrazione vietare tassativamente il transito e la sosta su piazza Mameli, “occorre utilizzare via Vespri”.

Pino Ferrantelli, ha proposto un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Alice Cangemi. L’Aula ha fatto propria la proposta ed ha osservato il silenzio.

Terminati gli interventi riguardanti le comunicazioni, il Consiglio ha avviato la trattazione del punto relativo alle “Variazioni di Bilancio”, corredato da emendamenti su cui hanno relazionato i dirigenti comunali Angileri, Putaggio, Palmeri e il vicesindaco Tumbarello. L’atto è stato votato all’unanimità dei presenti.

.

Subito dopo, l’Aula ha avviato la discussione sul punto riguardante la proposta di investimento sul “Piano d’Azione della Strategia territoriale Terra degli Elimi Smartland”. Dopo la relazione dell’assessore Salvatore Agate, sono intervenuti Leo Orlando e Flavio Coppola. L’atto è stato approvato dall’Aula.

Nel chiudere i lavori, il presidente Enzo Sturiano ha riferito che nella prossima riunione dei Capigruppo sarà stabilito il calendario delle nuove sedute consiliari.