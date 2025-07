Boxe sotto le stelle di Marsala al IV° Memorial Giuseppe Episcopo

La grande Boxe è andata in scena a Marsala in una Piazza della Repubblica che, nel segno della grande competenza pugilistica lilibetana, partecipa all’evento nel ricordo di un grande ed indimenticato Campione. Di fronte al sagrato della Chiesa Madre del centro la famiglia Episcopo, con la collaborazione della Marsala Boxe, ha organizzato il IV° Memorial Giuseppe Episcopo, ex pluricampione italiano dei pesi medi, con il patrocinio della Città di Marsala e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Di assoluto rilievo la concessione all’uso dei simboli dei Carabinieri e del Gruppo Sportivo, in cui Pino Episcopo militava, da parte del Comando dell’Arma dei Carabinieri. La kermesse sportiva, organizzata secondo le regole della Federazione Pugilistica Italiana, ha evidenziato l’alto valore di boxe espresso sul ring. Il pubblico è stato molto partecipe in tutti i match proposti sottolineando un tifo davvero caloroso non solo quando il pugile era di casa ed andando in visibilio non solo quando a combattere sul quadrato sono saliti i pugili di categoria Elite, ma anche quando è andato in scena, nell’ultima sfida di serata, il giovane diciannovenne Yannick De Mutiis che sta catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori per la qualità della sua Boxe.