Marsala, continuano gli incontri tra i partiti del centro destra e i movimenti civici

Un importante passo avanti nella costruzione del progetto politico amministrativo per Marsala è stato avviato ieri, lunedì 7 luglio, nell’ incontro tra le segreterie provinciali e comunali dei partiti del Centrodestra ( Fdi, Fi, Lega, Dc, Noi Moderati, Grande Sicilia) e una prima nutrita rappresentanza di forze civiche cittadine (Progettiamo Marsala, Marsala Futura, Movimento Popolare Arcobaleno, Movimento 25 giugno, Associazione Futura Lab, Uguaglianza per la Sicilia, Amare Marsala, Impegno Comune e Movimento Lealtà Siciliana) con l’obiettivo di ulteriori incontri a cui saranno chiamati il Nuovo Psi e tutte le forze civiche, le associazioni culturali, le forze imprenditoriali e datoriali presenti in città).

Il prossimo step sarà infatti quello di istituire un coordinamento cittadino, affermano i sottoscrittori in una nota stampa, che in modo paritario, inclusivo e plurale cominci a stilare le linee programmatiche, le strategie e le iniziative su cui ridisegnare il futuro di Marsala.

Tuttavia come ci ha detto uno dei partecipanti che intende non rilevare per il momento il suo nome, la discriminante è la ricerca del candidato sindaco. Sembra che tutti siano in attesa del nome che possa rappresentarli e che tutti, oltrepassato questo ostacolo possano dedicarsi alla stesura di liste di parte quanto più competitive.

N’ell’incontro è stato ribadito il ruolo e l’impegno dei partiti che governano insieme a Palermo e a Roma a sostegno dei processi di sviluppo che la nuova amministrazione dovrà intestarsi e su cui la Città a breve sarà chiamata a confrontarsi.

“I tavoli tematici – affermano – saranno occasione di aperto confronto con cittadini, imprese, mondo della cultura, associazionismo e volontariato perché nessuno si senta escluso dal progetto di rigenerazione che interesserà tutta Marsala a partire dalle periferie. Il modello che si vuole costruire tende a ricreare un legame di stima e di fiducia tra chi fa politica e amministra e i cittadini, un comune, forte e responsabile senso di appartenenza alla Città, un nuovo sentimento e una condivisione della cosa pubblica che passa dalla gestione della ordinaria normalità e dalla garanzia dei diritti primari dei cittadini alla visione della città futura nella quale vivere e soprattutto far vivere i nostri giovani”.