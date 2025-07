Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Federico Mondelci a Palermo e Capo d’Orlando

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue il cartellone estivo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con un concerto che fonde musical e canzone d’autore in due serate di grande fascino e per un pubblico vastissimo: due le date e le località diverse prescelte questa settimana, venerdì 11 luglio a Palermo (Piazza Ruggero Settimo) e sabato 12 luglio a Capo d’Orlando (Villa Piccolo). Protagonista musicale il sassofonista e direttore Federico Mondelci, interprete fra i più autorevoli dello strumento e nel repertorio contemporaneo e crossover, in un programma che accosta pagine di Leonard Bernstein e amate canzoni di Charles Aznavour con arrangiamenti firmati da Roberto Granata.

La prima parte del concerto è dedicata a una selezione dai brani più celebri di West Side Story, il musical capolavoro che Bernstein scrisse nel 1957 insieme a Stephen Sondheim e Jerome Robbins, ispirandosi a Romeo e Giulietta. I titoli della suite, tra cui Maria, Tonight, Somewhere e Mambo, evocano i contrasti e le passioni di una New York attraversata da tensioni etniche e da sogni giovanili, raccontati con una scrittura musicale modernissima, sospesa tra jazz, sinfonismo e melodia lirica.

A seguire, Simplement Aznavour propone una rivisitazione orchestrale dei grandi successi dello chansonnier francese di origini armene, vera leggenda del Novecento. Da La Bohème a Que c’est triste Venise, da Lei (Tous les visages de l’amour) a Une vie d’amour, ogni brano è riletto in chiave sinfonica e affidato alla voce calda e flessibile del sassofono solista, in un dialogo continuo tra memoria e attualità musicale. La programmazione estiva della FOSS prosegue il 18 luglio in piazza Ruggiero Settimo a Palermo e il 19 luglio a Mazara del Vallo con il danzatore di tip tap Tommaso Maria Parazzoli e Hanna von Wiehler sul podio.

