Campobello, il sindaco Castiglione nomina un nuovo assessore. Il Pd resta all’opposizione

C’è un nuovo assessore nella Giunta municipale di Campobello di Mazara. Si tratta di Gaspare Crifasi, che subentra al dimissionario Gianvito Greco, a cui il sindaco Giuseppe Castiglione ha rivolto parole di ringraziamento “per l’incarico svolto con passione e dedizione”.

Dopo la nomina, il 23 giugno scorso, di Giusy Di Natale, si muove dunque un altro tassello all’interno della compagine assessoriale campobellese, a poco meno di un anno dalle prossime amministrative. Gaspare Crifasi, 42 anni, geometra, dipendente presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento è anche componente del direttivo dell’Avis di Campobello. Il neo assessore ha prestato giuramento, ieri mattina, dinanzi al Segretario comunale Elia Maggio, alla presenza degli altri componenti della Giunta, del Presidente del Consiglio comunale e dell’ex assessore Nino Accardo.

“Auguro a Gaspare Crifasi un buon lavoro all’insegna della fattiva collaborazione – afferma Castiglione – nella convinzione che saprà apportare nuovo slancio in seno alla Giunta comunale, essendo un professionista stimato, impegnato in prima persona nel sociale e che è sempre stato a contatto con i giovani. Tengo, al contempo, a ringraziare, in modo particolare, l’ex assessore Gianvito Greco per l’impegno e l’abnegazione che ha sempre messo a servizio della comunità campobellese, portando avanti con passione, dedizione e cuore tantissime attività culturali e d’intrattenimento. Nell’esprimere, dunque, a Gianvito Greco, tutta la mia gratitudine per aver dimostrato sempre un grande attaccamento al Sindaco e a questa maggioranza, sono certo che continuerà a collaborare attivamente con questa Amministrazione comunale, anche al di fuori del mandato istituzionale sino a oggi ricoperto”.

Nei prossimi giorni, infine, saranno assegnate ai neo-assessori Giusy Di Natale e Gaspare Crifasi anche le deleghe che eserciteranno all’interno della Giunta comunale.

A proposito delle recenti nomine al Comune di Campobello la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Trapani, di concerto con i vertici regionali del PD Sicilia e con il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Dario Safina, conferma con fermezza la posizione di opposizione all’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara.

Viene dunque ribadita la posizione che il Partito Democratico aveva reso pubblica nei mesi scorsi con una nota ufficiale (“siamo una forza di minoranza consiliare, impegnata a vigilare, proporre e contrastare, ove necessario, l’azione amministrativa“).

“Qualsiasi interpretazione o notizia che faccia pensare a una partecipazione del Partito Democratico

nella Giunta in carica – ribadisce la segreteria provinciale – è priva di fondamento. Così come ogni incarico eventualmente assunto da singoli cittadini, vicini o riconducibili all’area di centrosinistra, non è in alcun modo espressione o rappresentanza del PD, che non ha indicato né assessori né altre figure nell’attuale esecutivo. Il Partito Democratico provinciale continuerà a monitorare con attenzione l’operato dell’Amministrazione Comunale, rimanendo al fianco della cittadinanza con spirito costruttivo, senso di responsabilità e trasparenza”.