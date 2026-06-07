Uil Funzione Pubblica, il trapanese Gioacchino Veneziano nel Consiglio Nazionale

Il sindacalista trapanese Gioacchino Veneziano è stato eletto all’unanimità componente del Consiglio Nazionale della nuova Uil Funzione Pubblica. Durante il congresso tenutosi a Roma è stata ratificata la nascita della nuova categoria della Uil, frutto dell’aggregazione tra Uil Federazione Poteri Locali, Uil Pubblica Amministrazione e Uil Organi Costituzionali e che rappresenta oltre 260.000 lavoratrici e lavoratori della sanità, delle funzioni centrali e locali, del terzo settore, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e di Anas.

“Una nomina– dichiara Gioacchino Veneziano responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria in Sicilia – ed un incarico che mi inorgoglisce che avrà come scopo di intensificare la rappresentanza dei lavoratori della Polizia Penitenziaria per continuare l’opera di avere un sindacato sempre più influente, evoluto vicino alle persone lavoratrici e lavoratori – per continuare l’azione a tutela della Polizia Penitenziaria come una moderna Forza di Polizia dell’esecuzione penale a difesa non solo dell’ordine della sicurezza delle strutture penitenziarie italiane, ma in tutti i compiti che la legge affida al Corpo”.

Veneziano ha poi ringraziato il gruppo dirigente della Uil Fp a partire dalla neo Segretaria Generale Rita Longobardi e Salvatore Sampino Segretario Generale della Uil Fp Sicilia “che – prosegue il sindacalista trapanese – saranno in grado di costruire proposte e offrire soluzioni concrete per risolvere i problemi che affliggono il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, a partire dall’urgenza di rinnovare contratti con la specificità di una Forza di Polizia, opporsi alla voragine carenza negli organici, migliorare le condizioni di lavoro, garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro comprese le insopportabili aggressioni, per garantire al Corpo di adempiere al mandato costituzione e istituzionale di recupero dei detenuti”.