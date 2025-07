Batticuore Batti Onlus dona un defibrillatore al lido Burrone di Favignana

Un nuovo importante traguardo per la tutela della salute pubblica è stato raggiunto grazie all’impegno di Batticuore Batti Onlus, che domenica 6 luglio ha donato un defibrillatore semiautomatico al Maym Beach di Lido Burrone, una delle spiagge più frequentate dell’isola di Favignana, nelle splendide Egadi. Il presidio salvavita è stato consegnato al gestore del lido, Massimiliano Saladino, durante una breve ma significativa cerimonia. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti attraverso il 5×1000, che ogni anno consentono all’associazione di portare avanti progetti concreti e di grande impatto sociale sul territorio. Gli operatori della struttura del Burrone hanno già seguito un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato direttamente da Batticuore Batti Onlus a Favignana nell’ambito di un progetto realizzato in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo”.

Questo garantisce non solo la presenza fisica del defibrillatore, ma anche la piena capacità operativa del personale in caso di emergenze cardiache. Il Presidente di Batticuore Batti Onlus, Dott. Gaspare Rubino, ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto attraverso il 5×1000: “La nostra attività sul territorio è resa possibile proprio grazie alla generosità di chi sceglie di destinare il 5×1000 alla nostra associazione. Questo gesto di fiducia si trasforma in azioni tangibili come quella di oggi: strumenti salvavita, formazione, prevenzione. Siamo costantemente presenti nelle isole Egadi e in tutto il territorio trapanese, e continueremo ad esserlo con passione e impegno”. Massimiliano Saladino, gestore del Maym Beach, ha espresso gratitudine per questa donazione: “Ringrazio di cuore Batticuore Batti Onlus e il Dott. Rubino per questo gesto che dimostra grande attenzione verso il nostro territorio. Avere un defibrillatore a disposizione al Lido Burrone significa poter offrire maggiore sicurezza ai bagnanti e a tutto il personale durante il periodo estivo. È un dono che può davvero fare la differenza”.

L’iniziativa conferma il ruolo chiave di Batticuore Batti Onlus nel promuovere la cultura della prevenzione e del primo soccorso, investendo in formazione, sensibilizzazione e strumenti salvavita che rimangono sul territorio e nelle mani di chi vive e lavora in luoghi ad alta frequentazione, come le spiagge. Un altro battito protetto, un’altra vita potenzialmente salvata. E tutto grazie a un semplice gesto: una firma sul 5×1000 – BATTICUORE BATTI ONLUS C.F. 02487870814.