A Marsala nasce la Commissione per i lotti della zona artigianale di Amabilina

L’Amministrazione comunale di Marsala compie un ulteriore passo avanti nel completamento del Piano per gli Insediamenti Produttivi Artigianali in contrada Amabilina. A tal fine, è stata ufficialmente nominata la Commissione incaricata dell’esame e della valutazione delle domande per l’assegnazione dei lotti disponibili, in conformità al Regolamento comunale approvato con delibera dal Consiglio comunale. In particolare il Regolamento stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione delle aree produttive, destinando le aree comunali ad attività artigianali e industriali per favorire lo sviluppo economico locale. In particolare, l’articolo 4, comma 7, disciplina la composizione della Commissione valutatrice, che include rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle categorie economiche e dei consumatori operanti sul territorio.

La Commissione appena costituita risulta così composta:

Arch. Pian. Stefano Pipitone – Presidente della Commissione;

– Presidente della Commissione; Ing. Salvatore Capizzo ;

; Sig. Gaspare Rubino ;

; Ing. Calogero Rizzolo ;

; Sig. Antonio Chirco ;

; Arch. Vincenzo De Vita , Funzionario dell’Ente;

, Funzionario dell’Ente; Dott. Salvatore Santo, rappresentante del SUAP – Ufficio Commercio.

Questa Commissione avrà il compito di valutare le istanze pervenute in tempo utile, selezionando i soggetti che potranno beneficiare dell’assegnazione dei lotti secondo i criteri stabiliti nel Regolamento. È previsto, inoltre, il coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori, con particolare riferimento a quelle iscritte all’elenco C.N.C.U. (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), riconosciute come maggiormente rappresentative sul territorio. L’assegnazione dei lotti in contrada Amabilina rappresenta una tappa importante per sostenere l’imprenditoria locale e favorire nuovi insediamenti produttivi, con ricadute positive sull’occupazione e sullo sviluppo economico del territorio marsalese.