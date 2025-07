I comunisti marsalesi presentano il “Progetto Marsala”

Il Partito della Rifondazione Comunista di Marsala si prepara alle prossime elezioni comunali.

“Il candidato a sindaco e le alleanze dovranno nascere da un confronto attorno a un programma condiviso per “un’altra Marsala” – afferma una nota stampa dei comunisti lilibetani -respingendo ogni trasformismo e ricucendo il rapporto fra amministrazione e cittadini”.

Il giudizio sull’attuale governo cittadino del Partito della Rifondazione Comunista

«…del tutto negativo»: rimpasti continui, frammentazione consiliare, debiti fuori bilancio, promesse disattese e cattiva gestione di servizi essenziali – dalla raccolta dei rifiuti all’illuminazione pubblica – impongono un profondo rinnovamento. Per questo il partito renderà pubblica – senza attendere la campagna elettorale – la propria piattaforma, aperta al confronto con partiti, movimenti e associazioni radicati sul territorio e nettamente distinta dalle “liste civiche” nate per riciclare vecchi esponenti.

Rifondazione rivendica con trasparenza la propria identità e concepisce il Comune come soggetto politico attivo, capace di rappresentare i cittadini presso i livelli istituzionali superiori e di promuovere cultura civica”.

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 8 luglio alle 18 all’Associazione OTIUM (via XI Maggio 106, Marsala) dove il circolo “Enrico Berlinguer” presenterà per la prima volta il «Progetto Marsala». Interverranno Corrado Carpintieri, responsabile del progetto, e Davide Pastore, segretario provinciale Prc Trapani.