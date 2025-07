Anche quest’anno il litorale petrosileno accoglie e ospita un meraviglioso esemplare di Caretta Caretta per la deposizione delle uova. Prestissimo il sito sarà messo in sicurezza dagli organi preposti così come ha fatto sapere il sindaco Giacomo Anastasi. I litorali trapanesi ogni estate regalano questo spettacolo della natura animale dinnanzi a tanti bagnanti che affollano le nostre spiagge.

