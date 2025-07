Marsala, evento pugilistico in piazza Loggia

La grande Boxe è andata in scena a Marsala in Piazza della Repubblica.

E’ stata una serata di ricordi, emozioni, e tanta Boxe quella vissuta sabato sera 5 luglio a Marsala, un evento ormai divenuto un classico dell’estate marsalese, che ha appassionato una Piazza della Repubblica festante e gremita di appassionati e curiosi.

Di fronte al sagrato della Chiesa Madre del centro lilibetano la famiglia Episcopo, con la collaborazione della Marsala Boxe, ha organizzato il IV° Memorial Giuseppe Episcopo, indimenticato pluricampione italiano dei pesi medi. Il pubblico è stato molto partecipe in tutti i match proposti sottolineando un tifo davvero caloroso non solo quando il pugile era di casa.

“Siamo davvero felici di come sia andata la serata – dichiara il Presidente della Marsala Boxe Giuseppe Tumbarello – la stupenda location di Piazza Loggia e l’incredibile partecipazione cittadina hanno reso l’evento davvero bello ed interessante. Ascoltare l’immane tifo del pubblico verso i nostri pugili mi ha reso orgoglioso di ciò che stiamo facendo perché il sostegno, oltre che delle istituzioni, anche di chi li viene ad ammirare ci stimola a fare sempre meglio”.

—