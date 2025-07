Trofeo Podistico Salemi: trionfa il marsalese Michele Galfano

Michele Galfano, atleta di punta della Polisportiva Marsala Doc, ha trionfato nel 13° Trofeo podistico “Pani e Altari” di Salemi – 3° Memorial Giuseppe Ingrassia con una prova magistrale. La gara era valida sia come prova del Grand Prix provinciale Fidal di corsa su strada, che come prova del circuito BioRace. La competizione salemitana, alla quale hanno partecipato circa 300 atleti di ottimo livello arrivati da varie parti della Sicilia Occidentale, ha segnato il ritorno al circuito cittadino del centro storico. Un circuito molto tecnico e selettivo e al contempo anche ricco di fascino. Quattro sono stati i giri percorsi, per un totale di sette chilometri. Galfano ha approcciato la gara forte ormai anche di una consolidata esperienza, prima studiando i principali avversari e poi aprendo il “turbo” per lasciarli tutti alle sue spalle. Alla competizione hanno preso parte anche diversi altri tesserati della Marsala Doc che tra gli uomini guida la graduatoria generale, mentre le donne sono al terzo posto. Tra i biancazzurri a tagliare il traguardo dopo Galfano, sono stati Fabio Sammartano, Damiano Ardagna, Thierry Maximilien Morgana, Ezio Monistero, Gianpaolo Graffeo, Francesco Croce, Michele D’Errico, Nino Cusumano, Peppe Mezzapelle, Matilde Rallo, Agostino Impiccichè, Lara Saladino, Anna Maria Gentile, Salvatore Panico, Roberto Pisciotta, Isabella Valenti e Andrea Greco.