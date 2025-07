Petrosino: si dimette la consigliera Liliana Giordano, subentra Valentina Donato

Valentina Donato entra a far parte del Consiglio comunale di Petrosino. Un pò a sorpresa, nella seduta del 2 luglio del Massimo Consesso Civico, ha fatto ufficialmente il suo ingresso l’esponente della lista Alternativa Insieme per Petrosino. Donato entra in aula consiliare a seguito delle dimissioni della consigliera Liliana Giordano che aveva rivestito la carica di Presidente del Consiglio comunale quando Aldo Caradonna si dimise dopo l’indagine sul voto di scambio da cui uscì indenne nella vicenda che riguardava Marco e Michele Buffa, oggi assolti. A salutare con soddisfazione l’ingresso della nuova consigliera è stato il Presidente attuale, lo stesso Caradonna tornato già da un anno nel suo ruolo, che ha dichiarato: “Oggi abbiamo festeggiato il vero senso di democrazia e di rispetto di un gruppo che, con l’entrata di Valentina Donato, ha dato merito a chiunque si è speso per questo progetto“. Valentina Caradonna, naturalmente, fa parte della maggioranza che appoggia il sindaco Giacomo Anastasi.