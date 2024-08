Petrosino: si dimette la Presidente del Consiglio Liliana Giordano. Andrà a fare l’assessore?

Si è dimessa con una nota ufficiale, dalla carica di Presidente del Consiglio del Comune di Petrosino, Liliana Giordano. Era stata eletta il 20 marzo del 2023 durante la prima seduta del Consiglio che si verificò dopo l’arresto del consigliere comunale Michele Buffa per voto di scambio e le seguenti dimissioni dell’allora Presidente Aldo Caradonna che rimase coinvolto nella stessa indagine dalla quale poi fu prosciolto dalle accuse. Infatti lo stesso non è stato rinviato a giudizio. Per Buffa invece ci fu una dura condanna. A breve arriverà la seduta d’Aula che dovrebbe stabilire chi andrà a sostituire la Giordano. Fin qui l’ufficialità. Tuttavia dai rumors politici che circolano negli ambienti petrosileni, sembra che proprio la Giordano andrà a ricoprire la carica di assessore lasciata libera qualche mese fa da Franco Pellegrino. Al posto della Giordano verrebbe rieletto proprio Aldo Caradonna che ‘libero’ dai impedimenti di tipo giudiziario dovrebbe tornare al ruolo di massimo esponente dell’Assise Civica.

La Giordano era stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio comunale petrosileno da quando è Comune. “Se le notizie sono fondate e credo di sì – ci ha detto la leader dell’opposizione Marcella Pellegrino –, questa Amministrazione comunale, come da noi più volte denunciato, si interessa esclusivamente delle poltrone mentre la città è in uno stato di degrado”.