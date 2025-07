Mazara: colto in flagrante mentre ruba dei cavi elettrici da un’attività commerciale

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del luogo per tentato furto. I militari, impegnati in un servizio di pattuglia durante l’arco notturno, notavano un buco nella recinzione di un ristorante di Mazara e, udendo rumori sospetti provenire dall’interno, vi accedevano riuscendo a bloccare l’uomo che, dopo aver tagliato la rete e forzato la porta d’ingresso, veniva trovato intento a rubare cavi elettrici e detergenti. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Mazara del Vallo con il divieto di uscire da casa nelle ore notturne.