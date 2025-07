Marsala: Otium ospita Dino Petralia e il suo “Grammatica Emozionale”

A Marsala, primi eventi di luglio. Per Otiosa Estate anteprima nella sede dell’associazione Otium in via XI Maggio n. 106, l’ex magistrato palermitano Dino Petralia presenterà la raccolta “Grammatica Emozionale” (Edizioni Luigi Pellegrini) che dialogherà con il notaio Salvatore Lombardo oggi, 4 luglio, alle ore 18. Un libro sulle parole, nel proposito di renderle vive e affettive, pronte a relazionarsi ad ogni fruitore, rilasciando emozioni, sollecitando e interrogando l’anima, nella convinzione di una loro fertilità passionale che l’autore coglie interpellando la propria sensibilità. Un’opera necessariamente parziale per lo sconfinato perimetro del linguaggio; e tuttavia espressiva di un campione lessicale che sorprende ed emoziona. Per la delicata galanteria verso la parola e i suoi attraenti volteggi; per l’intima conferma di una lingua dai mille colori.