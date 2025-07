Gravi criticità nelle province siciliane: a Trapani crisi agricoltura e pesca, cresce la povertà

Gravi criticità sociali nelle province siciliane, l’ANAFePC sollecita interventi concreti dalla Regione Siciliana. “L’associazione denuncia con forza l’emergere di criticità sociali profonde e differenziate nelle province siciliane – afferma Maurizio Cirignotta, vice presidente dell’ANAFePC Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura – e rivolgiamo un appello urgente al Presidente della Regione Renato Schifani e agli assessori competenti della Giunta, affinché vengano adottate misure concrete, mirate provincia per provincia”.

I dati Istat, Svimez e Arpa Sicilia anni 2023–2024, evidenziano criticità per provincia preoccupanti. A Palermo si registrano tassi allarmanti di disoccupazione giovanile (42%) e una dispersione scolastica al 22,8%, con intere periferie, come lo Zen e Brancaccio, in stato di degrado urbano e abbandono. A Catania, la povertà assoluta colpisce oltre il 24% della popolazione, mentre l’evasione scolastica e il disagio giovanile restano una costante in molte aree del centro e della cintura urbana. Il traffico e l’inquinamento contribuiscono a peggiorare la qualità della vita. Messina soffre un forte isolamento infrastrutturale: il 68% dei comuni è in aree interne difficili da raggiungere. Si registra inoltre un declino demografico del 5,7% in dieci anni, segno di uno spopolamento silenzioso ma continuo.

Ad Agrigento e Trapani, la crisi del settore agricolo e della pesca sta aggravando il disagio economico: Agrigento ha perso il 15% delle aziende agricole in 5 anni, mentre a Trapani il comparto ittico ha visto un crollo delle flotte attive del 42% rispetto al 2000. La povertà e la disoccupazione, in particolare tra i giovani (29,4% Neet a Trapani), sono in aumento. Siracusa convive con una pesante emergenza ambientale nell’area industriale Priolo-Augusta, dove la mortalità per malattie respiratorie supera la media regionale. Anche Ragusa è colpita dalla crisi del comparto agricolo e dall’emigrazione giovanile: – 6% under 35 in soli cinque anni. Le province interne come Enna e Caltanissetta affrontano invece spopolamento (-11% a Enna in dieci anni), assenza di opportunità e disoccupazione complessiva oltre il 28%, con servizi pubblici e sanitari ridotti all’osso nei centri minori.

“Chiediamo al Presidente Renato Schifani e agli assessori regionali, in particolare all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, all’assessora alla Famiglia e Politiche Sociali Nuccia Albano e all’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, di affrontare con determinazione queste criticità – dichiara il Presidente dell’associazione Calogero Coniglio -, servono interventi territoriali, calibrati sulle esigenze locali, capaci di creare lavoro, servizi, sostenibilità e coesione sociale”.