“Facemu finta”: Michele Pantaleo in concerto per ‘Malìa e InCanto’

Il 10 luglio, all’interno della rassegna “Malìa e InCanto” ideata dall’Associazione Carpe Diem con la direzione artistica di Gregorio Caimi e Luana Rondinelli, alle ore 19, andrà in scena “Facemu finta…”, il nuovo concerto-evento firmato dal chitarrista marsalese Michele Pantaleo in via Diaz n. 2, presso ‘U Jiardinu di Assud’. Un progetto inedito, intenso, che segna una tappa evolutiva nel percorso artistico del cantautore, spostando il baricentro dall’aspetto musicale a quello contenutistico. Pantaleo, con la sua cifra sonora che fonde pop, blues, rock e un tocco di jazz, utilizza la lingua dialettale per affrontare tematiche profonde con leggerezza e immediatezza.

Ogni brano si fa specchio della quotidianità, tra ironia e malinconia, ma anche sprone verso una consapevolezza nuova, che invita a liberarsi da pregiudizi, stereotipi e rassegnazione. Una sorta di galleria di ritratti umani, frammenti di vita che raccontano emozioni, intuizioni, contraddizioni in musica. Le canzoni di Pantaleo contengono echi poetici e filosofici che richiamano grandi voci del pensiero italiano come Pasolini, De André, Gaber e Battiato, veri fari spirituali e culturali per chi ancora sogna un mondo più giusto, libero e consapevole. In un tempo dominato dall’alienazione tecnologica, dalle ipocrisie politiche e dai venti di guerra, l’artista ci invita a non accontentarci del “facciamo finta” quotidiano. Sul palco con lui, tre musicisti d’eccezione: Gianluca Pantaleo al basso, Dario Li Voti alla batteria e Vincenzo Piccione Pipitone al pianoforte.