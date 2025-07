Calcetto multietnico per la Giornata del Rifugiato al Sossio

I campetti della Fiumara del Sossio di Marsala si sono trasformati nei giorni scorsi in un campo di gioco dove il calcio è diventato un veicolo di integrazione e inclusione. In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2025, la Cooperativa Sociale Badia Grande ha organizzato il triangolare di calcetto “Torniamo a Sentire”, un evento che ha visto il pallone diventare un simbolo di unità e di condivisione. La competizione è stata vinta dalla squadra del SAI Marsala, seguita dai Minori non accompagnati e dall’Associazione Africa Solidale. Un grande evento che ha riunito ragazzi dei centri per minori non accompagnati, delle strutture per adulti e per famiglie immigrate, e una rappresentativa dell’Associazione Africa Solidale. Erano presenti le equipe multidisciplinari e gli operatori dei centri del SAI Marsala e dei centri per MSNA Mappamondo e FAMI Welcome 24, rispettivamente coordinati da Lorena Tortorici e Anna Maria Ruggirello, entrambi gestiti in provincia di Trapani dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, nonché il Presidente dell’Associazione Africa Solidale Albert Kalenda Kabongo.

Un centinaio di spettatori di diverse nazionalità provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente hanno assistito alle partite, dimostrando come il calcio sia capace di annullare le distanze e abbattere i muri, tra dribbling improvvisati, esultanze ed abbracci spontanei. Ad arbitrare i giovani Piergiorgio Titone e Luca Parrinello dell’AIA Marsala che hanno trovato in campo un clima di fair play e superando ogni barriera linguistica e culturale. Presenti altresì le equipe multidisciplinari e gli operatori Greta Margagliotti coordinatrice dei Progetti SAI, la responsabile della struttura Mappamondo Francesca Strippoli, la responsabile dei centri della Città di Marsala Giusy Calamia e la referente delle strutture di Buseto Palizzolo, Custonaci e Paceco Vita Messina. Al termine del torneo, la festa è proseguita con la premiazione di tutti i partecipanti, medaglie ad ogni calciatore e trofeo alla squadra vincente del Torneo.