Quinci sceglie Raccagna come vicepresidente del Libero Consorzio e assegna le deleghe VIDEO

Il presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha presentato la sua squadra. Nella Sala Giunta del Libero Consorzio si è tenuta una riunione istituzionale aperta anche alla stampa, durante la quale Quinci ha nominato il vicepresidente e ha annunciato la distribuzione delle deleghe ai consiglieri provinciali delegati. “Siamo stati come in una bolla in questi 14 anni di commissariamento, ma adesso siamo pronti a rimboccarci le maniche”, ha detto il presidente, spiegando di aver provato ad aprire alla maggioranza, senza però ricevere risposte incoraggianti: (“magari sarà per via delle scorie della campagna elettorale appena conclusa”).

Ernesto Raccagna sarà il vicepresidente del Libero Consorzio, con delega alle politiche giovanili, pubblica istruzione, sport e cultura. Alle elezioni del 25-26 maggio è stato il più votato, risultando il più giovane tra gli eletti. “Puntare sui giovani significa partire dal futuro. Ed è da lì che dobbiamo iniziare a lavorare”, afferma Raccagna, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale di Partanna.

Giovanni Iacono Fullone, mazarese, si occuperà di edilizia scolastica, controllo sul territorio e polizia provinciale.

Mazarese è anche Francesco Foggia, che si occuperà di welfare, politiche sociali e dell’inclusione, turismo e salute.

L’alcamese Laura Barone, unica donna scelta da Quinci per la sua squadra, avrà le deleghe ai lavori pubblici, alle infrastrutture, al patrimonio e alla Protezione Civile.

Il primo banco di prova a cui Quinci e la sua squadra sono attesi sarà l’approvazione delle variazioni di bilancio. Un test importante, per cominciare a misurare i rapporti con la maggioranza consiliare.