PD: “Periferie di Marsala abbandonate e non sicure, serve un intervento immediato”

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala, guidato dalla segretaria Linda Licari, esprime “profonda preoccupazione” per la crescente insicurezza e il “palese stato di abbandono” in cui versano molte delle periferie cittadine. Un allarme che nasce dalle continue segnalazioni dei residenti, sempre più preoccupati per la qualità della vita nei quartieri più distanti dal centro. “I cittadini delle nostre contrade – dichiarano dal Circolo PD – denunciano una totale assenza di controlli e vigilanza, con conseguenze evidenti sulla sicurezza quotidiana. La percezione diffusa è quella di vivere in zone franche, dove l’impunità è la norma e il rispetto delle regole riguarda solo pochi”. A preoccupare in particolare è l’assenza della Polizia Municipale, considerata dal Partito Democratico “un problema annoso” che contribuisce al proliferare di comportamenti pericolosi, soprattutto lungo le strade delle contrade più periferiche.

Contrade a rischio: “Le strade sono diventate piste”

Tra le situazioni più gravi, il PD marsalese segnala quelle delle contrade Santi Filippo e Giacomo e Ragalia, dove “la conformazione in discesa delle strade favorisce una pericolosa velocità da parte di automobilisti e motociclisti, in assenza di controlli e con limiti di velocità spesso ignorati”. “La quasi totale assenza di segnaletica orizzontale e di strisce pedonali – continua la nota – rende l’attraversamento delle strade estremamente rischioso, soprattutto per bambini e anziani. Non è accettabile che i cittadini delle periferie vengano trattati come cittadini di serie B”.

Le richieste del Circolo all’Amministrazione

I dem chiedono al sindaco e all’intera Amministrazione comunale “un intervento urgente e determinato” per affrontare la situazione con misure concrete e non più rinviabili. “È tempo di dimostrare con i fatti che la sicurezza e la vivibilità sono una priorità per tutta la città – concludono –. Continueremo a monitorare la situazione e a dare voce alle istanze dei cittadini, perché crediamo in una Marsala inclusiva, equa e sicura per tutti, senza differenze tra centro e periferia”. In particolare, vengono avanzate tre richieste specifiche: