Al Cinema Golden di Marsala Brad Pitt in “F1 – Il film”

Dal 3 all’8 luglio il Cinema Golden di Marsala proietterà “F1 – Il film” con Brad Pitt come protagonista. Il pilota ultracinquantenne Sonny Hayes pensa solo ad accelerare e arrivare primo: grande promessa della Formula Uno in gioventù, dopo un incidente spaventoso si è allontanato dalle luci della ribalta. Quando l’ex compagno di scuderia e amico Ruben lo contatta per tornare in Formula Uno e salvare la situazione del suo team APEXGP, Sonny inizialmente rifiuta. Poi ci ripensa e torna a salire su una monoposto, come seconda guida di Joshua… Il 3, 7 e 8 luglio in sala alle ore 21, il 4, 5 e 6 luglio alle ore 18.30 e 21.