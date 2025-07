Quale sindaco per Marsala? Sturiano, Patti e Grillo i più votati nel nostro sondaggio

Enzo Sturiano, Andreana Patti e Massimo Grillo sono stati i nomi più votati nel sondaggio promosso dalla nostra testata on line Itaca Notizie in merito al futuro sindaco di Marsala. L’iniziativa ha suscitato una grande partecipazione tra i nostri lettori, che hanno espresso le loro preferenze (non più di una al giorno dallo stesso browser) a dimostrazione che in città sta già crescendo l’attenzione verso la campagna elettorale della primavera 2026. Complessivamente, i voti espressi sulla piattaforma StrowPoll sono stati 6520. Chiaramente, si tratta di un esperimento che non ha un valore scientifico, ma può dare qualche indicazione interessante per il dibattito politico dei prossimi mesi. Come preannunciato i candidati che hanno ricevuto maggiori consensi, sono stati Enzo Sturiano (2.232 voti, pari al 34,23%), Andreana Patti (1.612 voti pari al 24,72%) e Massimo Grillo (1.226 preferenze, pari al 18.8%). Ai piedi del podio si è piazzato il leader del movimento Arcobaleno Sebastiano Grasso con 571 voti (pari all’8,76%), poi il consigliere comunale Nicola Fici (4,59% con 299 preferenze), il presidente Airgest Salvatore Ombra (2,76% con 180 consensi). A seguire Linda Licari, Salvatore Lombardo, Renzo Carini, Leonardo Curatolo, Salvatore Inguì, Paolo Ruggieri, Pietro Pizzo, Giulia Adamo, Antonella Ingianni, Stefano Pellegrino, Eleonora Lo Curto ed Eugenio Domingo.

L’indicazione che si evidenzia, nella lettura di questi dati, non riguarda tanto i consensi o la popolarità dei 18 ipotetici candidati, perchè – conoscendo un po’ la politica locale – appare chiaro che alcuni risultati non siano effettivamente rappresentativi delle potenzialità di alcuni nomi che in anni abbastanza recenti hanno partecipato a competizioni elettorali risultando tra i più votati.

Il dato interessante è quello relativo alla mobilitazione di alcuni candidati, a conferma della loro reale intenzione di partecipare alla prossima competizione elettorale per le amministrative o per dare un segnale agli osservatori politici. E’ in quest’ottica che vanno letti i risultati del presidente Enzo Sturiano (che praticamente ha preso gli stessi voti di quando si candida in competizioni reali) o del sindaco Massimo Grillo, ma anche di Andreana Patti, che pochi giorni fa ha presentato il movimento civico “Si muove la città”.

Naturalmente, siamo solo all’inizio di una lunga marcia di avvicinamento verso la campagna elettorale della prossima primavera. Come ha scritto qualche nostro lettore, “prima di scegliere un nome, dovremmo conoscere i loro programmi per la città”. Una riflessione senz’altro ragionevole in una comunità che si appresta a scegliere liberamente il proprio futuro.