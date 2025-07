Marsala, il centrodestra si compatta: “Scriviamo una nuova storia per la città”

Si è tenuto lunedì scorso il secondo incontro del tavolo del centrodestra marsalese, alla presenza di tutti i partiti della coalizione con i rispettivi referenti locali. Un momento politico importante, che consolida un percorso di confronto e collaborazione avviato nelle scorse settimane, e che punta con decisione verso la costruzione di un progetto condiviso per il futuro di Marsala. Durante l’incontro, le forze politiche del centrodestra hanno ribadito con chiarezza l’obiettivo comune: scrivere una nuova storia per Marsala, fondata sui valori profondi che storicamente uniscono il centrodestra, come identità, radicamento nel territorio, responsabilità e visione del bene comune.

Un’iniziativa che guarda oltre la semplice alternativa politica e che punta a costruire una compagine amministrativa nuova e dinamica, capace di affrontare con entusiasmo, vivacità e competenza le sfide che attendono la città nei prossimi anni. I partiti presenti hanno espresso la volontà unanime di proseguire in una direzione unitaria, con spirito di squadra e con la determinazione di restituire ai cittadini marsalesi un’amministrazione seria, concreta e vicina ai reali bisogni del territorio. In quest’ottica, è stato rilanciato il tema della partecipazione democratica, attraverso l’avvio di circuiti che mettano realmente al centro le esigenze spesso inascoltate della comunità. Il tavolo ha anche rappresentato l’occasione per un confronto politico franco e costruttivo, nel quale è stata ribadita l’importanza delle regole e del rispetto dei ruoli all’interno della coalizione. Un chiaro richiamo al senso istituzionale della politica, che non può essere piegata ad un uso disordinato e personalistico, né ridotta a una campagna elettorale permanente svincolata da ogni responsabilità collettiva.

L’incontro si è concluso con l’impegno concreto di proseguire il percorso nelle prossime settimane, con l’apertura di tavoli tematici e l’elaborazione di un programma partecipato, che possa davvero rappresentare una proposta forte, credibile e condivisa per il rilancio della città. Al prossimo incontro del tavolo del centrodestra, convocato lunedì 7 luglio, saranno inoltre chiamati ad unirsi tutti i soggetti civici che vorranno contribuire con la loro azione attiva e da protagonisti alla co-creazione di un progetto di ampio respiro, capace di rilanciare e rimarcare il ruolo di Marsala nel sistema territoriale e nella politica regionale.