Marsala: muro pericolante al Fossato Punico, grossi massi ancora sul posto

Qualche mese fa avevamo segnalato la presenza di un cedimento nel marciapiede di via Amendola, in cui è spuntata anche l’erba; il fosso al momento si trova ricoperto di rifiuti, soprattutto di cartacce. Un altro mattone adesso si trova divelto mentre il muro del Fossato Punico, che già prima non era nelle migliori condizioni di sicurezza – in una zona pedonale peraltro molto frequentata – da qualche giorno si trova transennato in quanto pericolante. In particolare alcuni grossi massi sono caduti – ma non si sa bene se sono ceduti da soli o se qualcuno li ha forzati – ma ancora sono in bella mostra e di certo posso essere molto pericolosi, soprattutto possono essere oggetto di chi non ha buone intenzioni. Quindi bisogna prestare molta attenzione sperando che il muro venga al più presto ripristinato.