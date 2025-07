Disagi aerei a Pantelleria: “Potenziare i trasporti per evitare un nuovo caos”

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria – dopo la vicenda della nebbia che ha lasciato a terra circa mille passeggeri all’aeroporto con numerosi disagi e ritardi – esprime le proprie più sentite scuse a tutti i passeggeri, turisti e residenti, che nel corso dell’ultimo fine settimana hanno subito notevoli disagi a causa della fitta nebbia che ha reso impossibili le operazioni di atterraggio e decollo presso il nostro aeroporto. La cancellazione e il dirottamento di buona parte dei voli programmati hanno causato non solo disservizi significativi ai viaggiatori, ma anche un danno concreto all’intero sistema economico isolano, già messo a dura prova da condizioni logistiche complesse.

“Ci rivolgiamo quindi, con forza e determinazione – afferma il sindaco D’Ancona – a tutte le autorità competenti e agli enti preposti affinché vengano attivati ogni sforzo e ogni misura necessaria per evitare che simili criticità si ripetano in futuro. È fondamentale che il sistema di trasporti e assistenza a terra del nostro scalo sia potenziato e reso capace di affrontare, con prontezza ed efficacia, situazioni di emergenza come quella appena vissuta. Contestualmente, desideriamo ringraziare sinceramente l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, la compagnia LibertyLines, il gruppo Caronte & Tourist, la società GAP, e quanti altri, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, per la tempestiva e concreta collaborazione fornita. Grazie al loro intervento è stato possibile garantire il rientro sulla terraferma di molti viaggiatori, alleviando almeno in parte i disagi causati. Auspichiamo – dice infine il primo cittadino – che quanto accaduto rappresenti un monito e un’occasione concreta per avviare un miglioramento complessivo del sistema dei trasporti, della struttura aeroportuale e dell’assistenza a terra sull’isola. L’auspicio è che tutti gli organi competenti si attivino, con spirito di responsabilità e visione strategica, per garantire alla nostra comunità e ai nostri ospiti un servizio all’altezza delle aspettative e delle necessità di un territorio che vive anche di accoglienza e mobilità”.

A tal fine Il sindaco Fabrizio D’Ancona ha inviato oggi una formale richiesta alle principali istituzioni nazionali e regionali – tra cui ENAC, ENAV, i Ministeri competenti, la Regione Siciliana e l’Aeronautica Militare – per l’attivazione urgente di un tavolo tecnico interistituzionale. L’obiettivo è valutare concretamente la possibilità di installare presso l’aeroporto dell’isola un sistema ILS (Instrument Landing System), strumento fondamentale per garantire l’atterraggio in condizioni meteo difficili, come nebbia fitta o scarsa visibilità. La richiesta nasce dalla situazione verificatasi nei giorni scorsi, quando numerosi voli sono stati cancellati o dirottati a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Questi eventi hanno messo nuovamente in luce la fragilità dei collegamenti aerei dell’isola e le gravi ripercussioni per i residenti, per l’economia locale e per l’intero comparto turistico.

“Pantelleria non può più permettersi di restare isolata per giorni interi ogni volta che il tempo peggiora – ha affermato il sindaco -. L’installazione di un sistema ILS non è più una semplice possibilità tecnica, ma una vera e propria necessità infrastrutturale, per garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e la continuità dei servizi“. Il Comune sottolinea come, data la posizione strategica di Pantelleria nel cuore del Mediterraneo, l’aeroporto abbia un ruolo cruciale non solo per l’isola, ma anche nel quadro più ampio del sistema Paese. Migliorarne la funzionalità con strumenti adeguati significa investire nella sicurezza, nell’efficienza e nell’affidabilità del territorio. Il tavolo tecnico richiesto avrà il compito di approfondire la sostenibilità tecnica ed economica del progetto e di definire un percorso attuativo condiviso tra le parti coinvolte. L’Amministrazione comunale ha espresso massima disponibilità alla collaborazione, certa che l’interesse dell’isola sia condiviso da tutte le istituzioni coinvolte.