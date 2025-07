Con 32 donazioni e sette candidature, l’Avis Marsala ha onorato la memoria di Erina Monti, cui la giornata era dedicata. Anche per l’8° anniversario della scomparsa, la Famiglia Laudicina – come annualmente accade – ha collaborato all’accoglienza dei volontari, sensibilizzando alla donazione di sangue come autentico gesto d’altruismo. Poi la foto ricordo del presidente Luciano Rosas e del medico Avis Nunzio Ragona con i familiari e alcuni donatori.