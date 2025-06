Petrosino, Anastasi: “Continuiamo a pulire le spiagge, polemiche stucchevoli”

Proseguono i lavori di pulizia spiagge nel litorale petrosileno. Dopo l’avvio degli interventi ancora prima dell’inizio della stagione estiva, settimanalmente le operazioni di pulizia proseguono nella spiaggia di Torrazza, di Rina Russa, di Sabbugia e nelle spiaggette di Biscione come pianificato con la ditta a cui sono stati affidati i lavori. “Non scendo nella stucchevole polemica di chi vuole buttarla in caciara – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – ma continuo a sottolineare, e anche le foto allegate lo dimostrano inequivocabilmente, che i lavori per la pulizia delle spiagge libere sono in pieno svolgimento – e proseguiranno per tutta la stagione estiva – garantendo il decoro, la tutela dell’ambiente e la fruizione a tutti i cittadini di Petrosino e non solo. La polemica su 100 metri di arenile in prossimità di piazza Biscione è assolutamente pretestuosa e ha altri scopi che non c’entrano nulla con la tutela del territorio. Ma su questo punto tornerò presto con una nota specifica – continua il sindaco -. Il litorale di Petrosino è lungo 10 chilometri. Alimentare una polemica quotidiana su 100 metri di arenile che qualcuno in passato aveva scambiato per un lido privato, questo sì è intellettualmente e politicamente disonesto”.

Il primo cittadino fa riferimento alla polemiche dell’opposizione secondo cui le spiagge sono tutto fuorché pulite. “Ma ognuno usa l’intelletto e fa politica con i mezzi che ha. Approfitto per invitare tutti – conclude il sindaco – a vivere le nostre spiagge e il nostro mare nel segno del divertimento, in serenità e in sicurezza. Raccomando a tutti, inoltre, senso di responsabilità e rispetto del mare, delle spiagge e della natura circostante, usando i tanti cestini distribuiti nelle spiagge e su tutto il litorale”.