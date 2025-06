Marsala: va al funerale del cognato, muore una donna di 79 anni

Durante la mattina di oggi, un dramma si è consumato all’interno della Chiesa di Santo Padre delle Perriere, nel versante Sud di Marsala. Durante una funzione funebre, una signora di 79 anni improvvisamente si è accasciata al suolo, senza dare segni di vita. Subito i familiari e i presenti l’hanno soccorsa cercando di rianimarla e contestualmente chiamando un’ambulanza del 118. Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimarla con il defibrillatore ma non c’è stato nulla da fare, la signora era già priva di vita. Momenti di grande dolore per i familiari e i tanti presenti. Nel frattempo, visto il luogo pubblico dove la signora è deceduta, sono stati chiamati i Carabinieri della Stazione di Petrosino per i rilievi del caso. Probabile un malore. La signora era cognata del defunto per cui si stavano celebrando il funerale.