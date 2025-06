Il geologo Carmine Vitale neo direttore al Parco Nazionale di Pantelleria￼

Il geologo Carmine Vitale nominato direttore facente funzione dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Con determina a firma del commissario straordinario Italo Cucci viene conferita una nuova nomina all’interno degli uffici direzionali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Il 48enne geologo e dottore di ricerca in scienze della terra, è stato nominato e a partire dal primo luglio per la durata di un semestre ricoprirà l’incarico. Dal 2020 a Pantelleria ha svolto il servizio di funzionario tecnico geologo presso l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ricoprendo il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per i Programmi Parchi per il Clima 2019-2020-2021, il Progetto di Conservazione della Biodiversità del Lago Bagno dell’Acqua e per gli interventi finalizzati alla gestione della manutenzione delle infrastrutture verdi materiali ed immateriali del Parco.

Il commissario straordinario del Parco Italo Cucci ufficializza la nuova nomina dopo il semestre svolto dall’ingegnere Gaspare Inglese che ringrazia per l’ottimo lavoro svolto, passando il testimone a un collega il cui curriculum esplicita la continuità positiva della staffetta. “Abbiamo davanti un’estate ricca di buoni propositi messi in campo dall’Ente Parco, per continuare a migliorare l’informazione ed i servizi resi a tutti i cittadini, stakeholder, visitatori e turisti dell’isola – ha dichiarato Cucci – L’obiettivo è far funzionare al meglio l’Ente per essere sempre più produttivo e capace di ascoltare la comunità, e azioni e iniziative basate sui principi dell’ecosostenibilità ambientale”. Per Vitale la nuova esperienza nella carica di direttore facente funzione rappresenterà un’importante occasione di crescita professionale e personale e per questa occasione ringrazia Cucci, per la fiducia accordata, e tutti i colleghi che come sempre continueranno ad assicurare la loro piena disponibilità e sostegno per il concreto funzionamento dell’Ente Parco.