Marsala: tesina sui bersaglieri (con dieci e lode finale) per uno studente di terza media

Si chiama Federico Patti il giovane marsalese che il 18 giugno scorso ha presentato una tesina sul tema “Il Corpo dei Bersaglieri dell’Esercito Italiano” superando l’esame di 3^ media con il voto di 10 e Lode. L’occasione è valsa per ricordare, nello stesso giorno, il 189° anniversario della costituzione del Corpo, quando Alessandro La Marmora propose, ed ottenne, dal Re Carlo Alberto di Savoia, la prima compagnia di bersaglieri nel 1836.

Presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone” di Marsala, diretto dalla dottoressa Mariella Parrinello, a chiusura dei tre anni scolastici della scuola media, il giovane Federico Patti ha discusso la tesina collegando le varie materie all’argomento attraverso un percorso ragionato rappresentato in una mappa concettuale. Al termine dell’esposizione dell’elaborato, il giovane Federico ha descritto la storia della canzone “Bella Ciao”, brano famoso e conosciuto da tutti, che ha origini molto antiche risalenti alla prima metà dell’ottocento.

In particolare, il suo intervento è iniziato con Storia del Risorgimento proseguendo con il veicolo blindato medio “Freccia” per Tecnologia. Per Geografia ha discusso di missioni all’estero ed in particolare del Niger, mentre per Arte ha descritto l’opera di Michele Cammarano “La Breccia di Porta Pia”. La corsa è stato l’argomento di Scienze Motorie proseguendo con Alberto La Marmora (fratello di Alessandro) noto geologo e cartografo per la materia di Scienze. Alfonso La Marmora (fratello di Alessandro) per Educazione Civica è stato introdotto per i tre poteri dello Stato mentre, per Italiano, Federico ha parlato di Giovanni Verga. Per le due Lingue, Inglese e Francese, lo studente ha discusso rispettivamente di scelte di vita (il papà Giovanni e il fratello Emanuele sono tutti e due Bersaglieri in servizio) e della guerra di Crimea. Infine, con la Madonna del buon cammino di Religione e con la fanfara dei bersaglieri, per la materia di Musica, ha concluso il suo intervento.