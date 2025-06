Il Marsala 1912 dà il via allo stage giovanile selettivo stagione 2025/26

La SSD Marsala 1912 è pronta a gettare le basi per la nuova stagione sportiva sotto la guida del Presidente Angelo Casa e della rinnovata dirigenza e lo fa puntando sui giovani talenti del territorio. Il club azzurro ha annunciato con entusiasmo che martedì 1° luglio 2025 si terrà lo stage selettivo ufficiale per l’annata 2025/26. L’appuntamento è fissato presso il Campo “Gaspare Umile” in via Istria. L’iniziativa è rivolta ai calciatori delle seguenti categorie: Giovanissimi Under 15 nati nel 2012 e 2011, Allievi e Juniores Under 17 nati nel 2010, 2009, 2008 e 2007. Il programma prevede due distinte fasce orarie: alle ore 17 scenderanno in campo i Giovanissimi e alle ore 18 sarà la volta di Allievi e Juniores.

A guidare le operazioni ci sarà l’intero staff tecnico del settore giovanile azzurro, composto dal direttore sportivo Antonio Schio, dal direttore tecnico Rosario Compagno e dal mister Filippo Chinnici, arrivo a Capo Boeo la scorsa settimana, insieme a tutti i collaboratori del club. L’obiettivo dello stage è quello di individuare nuovi talenti da inserire nell’organico del Marsala 1912 per la stagione alle porte. Un’occasione importante per mettersi in mostra e iniziare un percorso in una delle società più storiche del calcio siciliano.