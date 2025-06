Marsala: mercoledì 2 luglio torna “la partita del vento”

Mercoledì 2 luglio, a partire dalle ore 18, si terrà un evento solidale presso lo stadio municipale “Nino Lombardo Angotta di Marsala. Nell’occasione, la squadra composta da amici del circolo culturale “Emisfero del vento” e la rappresentativa composta da medici e infermieri scenderanno in campo per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla fibrosi cistica.

Si tratta della quinta edizione della “partita del vento”. Quanto raccolto dalle due formazioni sarà interamente destinato alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento è altresì organizzato dal locale Gruppo di sostegno FFC di Marsala. I cittadini e gli sportivi e tutti coloro i quali vogliono sostenere la ricerca donando nell’occasione il loro contributo sono invitati a partecipare. L’ingresso allo stadio comunale è gratuito.