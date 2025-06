Ha preso il via al Circolo Velico di Marsala la seconda edizione dell’evento “La Vela per tutti”

Torna a Marsala “La Vela per Tutti”. Ha preso il via ieri e proseguirà nella giornata di oggi la 2ª edizione dell’evento patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Nell’ambito di questa iniziativa, promossa dal Circolo Velico di Marsala, si svolgerà la 48ª edizione della Capo Boeo’s Cup, una delle regate storiche più attese del panorama velico siciliano. La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Vela, avrà anche un valore altamente competitivo, in quanto valida come selezione zonale ai Campionati Nazionali Giovanili della classe Optimist.

Sono attesi circa 100 giovani velisti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi nelle acque antistanti Capo Boeo in due giornate di sport, mare e passione, all’insegna dei valori della vela: rispetto, impegno, inclusione e sostenibilità.

“La vela per tutti” non è solo una competizione, ma un’opportunità per promuovere l’accesso alla disciplina velica da parte di tutti i giovani, valorizzando il territorio e diffondendo la cultura del mare.