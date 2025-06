Elezioni, Rifondazione Comunista: “Per Marsala servono idee, non solo nomi”

All’orizzonte si profilano le prossime elezioni comunali e, come da consuetudine, prende avvio il “valzer” dei nomi e dei buoni sentimenti anche a Marsala. In questo clima, la Federazione Provinciale di Trapani di Rifondazione Comunista interviene per richiamare l’attenzione sull’esigenza di ripartire dai contenuti e dai percorsi collettivi che in questi anni hanno rappresentato una reale alternativa alla politica dominante. “Riteniamo indispensabile – dichiara Davide Pastore, segretario provinciale del PRC – partire da ciò che ha rappresentato il fronte referendario e la lotta per la Pace. La campagna contro l’Autonomia Differenziata, quella per i diritti dei lavoratori, quella per la Pace, hanno visto, anche a Marsala, un’unità di intenti capace di andare oltre la frammentazione politica e di proporre una visione alternativa a quella che ha portato all’attuale stallo amministrativo”.

Secondo il PRC, è paradossale che oggi si tenti di presentare come “nuova” e “vergine” proprio quella coalizione che ha governato la città e che, secondo il partito, porta una chiara responsabilità nel degrado amministrativo e politico in cui versa Marsala. Intanto, nel dibattito cittadino iniziano a circolare diversi nomi in vista della candidatura a sindaco. “Noi, oggi, non vogliamo entrare nel merito delle singole candidature – continua Pastore – perché riteniamo che Marsala possa esprimere personalità di valore e serietà. Ma il punto fondamentale non è chi, bensì per quale Marsala vogliamo impegnarci. Prima dei nomi servono i temi, le idee e i progetti concreti”. Il PRC ribadisce che intende partecipare alla costruzione di un fronte politico e sociale che parta dai contenuti, non da meri accordi tra sigle o alleanze personalistiche. In quest’ottica, annuncia un momento pubblico di proposta politica: il prossimo 7 luglio sarà presentato il Progetto Marsala. “Non sarà un semplice programma elettorale – conclude Pastore – ma una proposta di lavoro unitario, dentro e fuori le istituzioni. Un progetto aperto, inclusivo, permeabile al contributo di tutte le forze della sinistra cittadina, con l’ambizione di costruire insieme un’alternativa reale per Marsala”.