Bus, più corse in estate da Marsala e Petrosino e verso i lidi

Più corse, orari serali, notturni e festivi per i collegamenti bus con i litorali, imbarcaderi per Mozia e zona kite di Marsala. Il Servizio Municipale Autotrasporti ha dato il via già da qualche settimana al nuovo orario estivo per il servizio autobus redatto secondo le direttive dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato ai Trasporti diretto da Salvatore Agate: “Ulteriormente ampliate le fasce orarie delle corse, a beneficio di entrambi i versanti del territorio che registrano più residenti nei mesi estivi. Confermato il servizio anche nelle giornate di Domenica, con orari idonei per godersi il tramonto, imbarcarsi per Mozia e rientrare dalla zona kite anche dopo la mezzanotte”.

Sono otto le linee urbane operative nei giorni feriali, con corse andata e ritorno dall’Autostazione di Piazza del Popolo per Torreggiano (linea 1) con una variazione di percorso nelle corse delle 6.25 e delle 13; per Ciancio-Ciavolo (linea 2/5) e per Santo Padre delle Perriere (6) con le corse delle 10.15 e ore 16.30 che aumentano il passaggio in contrada Ciancio. Pià corse anche nella linea 3 per Baglio Catalano, tra Marsala e Salemi, dove la seconda corsa delle ore 13.15, anticipata di 15 minuti per permettere la coincidenza con le altre linee durante il percorso. Almeno fino all’inizio del periodo scolastico, una leggera modifica anche nelle linee Sappusi – Mothia – Birgi – San Teodoro (4), Granatello – Cutusio (7/10), Amabilina – Ospedale – Matarocco (13) e Lidi Sud – Sibiliana (linea 15). Due le linee operative di domenica: la n. 4 per il versante nord, fino a San Teodoro e la n.15 sul litorale sud fino a Sibiliana. I nuovi orari estivi sono anche frutto di indicazioni provenienti dal Consiglio comunale. Il presidente Enzo Sturiano a tal proposito ha dichiarato: “Abbiamo proposto di impiegare risorse della tassa di soggiorno anche per servizi di accoglienza turistica, qual è la mobilità all’interno del territorio”.