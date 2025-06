Marsala: oltre 2.400 candidati al concorso per 6 posti in Polizia Municipale

Con un provvedimento dirigenziale a firma di Giovanna Basiricò, il Comune di Marsala rende noto che sono stati 2.451 i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico – per titoli ed esami – per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Agenti di Polizia Municipale. Tutti sono stati ammessi con riserva alla prova scritta, la cui data sarà comunicata agli interessati almeno 15 giorni prima dello svolgimento, con le modalità indicate nel bando di concorso. L’elenco degli ammessi – online alla pagina https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3646371?p_p_state=pop_up – riporta i codici identificativi assegnati dal portale INPA alle domande presentate, corrispondenti a ciascuno candidato.