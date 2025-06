Laura Abbadessa alla guida della Dc in Sicilia. Congratulazioni da Mazara e Marsala

Laura Abbadessa è la nuova presidente della Democrazia cristiana in Sicilia; subentra a Carmelo Pullara che si era dimesso alcuni mesi fa. L’elezione della professionista di origini mazaresi alla guida dello Scudo Crociato in Sicilia è avvenuta ieri pomeriggio, a Siracusa, al termine della riunione del comitato regionale della Dc. “Sarò una presidente vicina alla nostra comunità, con particolare attenzione ai giovani, fedele ai nostri valori e determinata a riscoprire lo spirito autentico della tradizione democristiana: quella che mette al centro la persona, riconosce la forza della comunità, si fonda sulla Costituzione e si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa”, ha affermato Abbadessa, auspicando che la Democrazia cristiana “torni ad essere la casa naturale di chi crede nel valore della persona, del lavoro, della solidarietà e della responsabilità”.

“Ringraziamo Carmelo Pullara per l’impegno profuso in questi mesi – ha affermato il leader nazionale Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc -. Adesso il testimone viene raccolto da Laura Abbadessa, una donna che incarna i valori della Dc, e che, siamo certi, con la sua competenza e il suo entusiasmo, proseguirà l’ottimo lavoro portato avanti dal suo predecessore”.

Dopo le polemiche delle scorse settimane in merito ai rapporti tra la Giunta Grillo e il centrodestra, i consiglieri comunali di Marsala della Democrazia Cristiana, Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo, sono tornati ad intervenire per rivolgere alla dottoressa Laura Abbadessa “vive congratulazioni per la recente nomina a Presidente regionale della Democrazia Cristiana”.

“Convinti delle sue qualità umane e professionali, esprimiamo piena fiducia nella sua capacità di guidare il partito con dedizione e autorevolezza, contribuendo allo sviluppo di un’azione politica attenta ai bisogni dei cittadini e coerente con i valori fondanti della Democrazia Cristiana. Consideriamo inoltre questa nomina un segnale di attenzione verso la provincia di Trapani, territorio ricco di risorse e potenzialità. Nel rinnovare i migliori auguri di buon lavoro, confermiamo piena disponibilità a una collaborazione leale e costruttiva, nell’interesse del partito e della comunità”.

Sul fronte mazarese interviene il consigliere comunale Aleandro Gilante, che nel congratularsi con la dottoressa Abbadessa si dichiara “certo che svolgerà con passione e competenza quest’incarico nell’interesse generale del partito”. Anche Gilante considera “la nomina della dottoressa Abbadessa anche un grande riconoscimento alla provincia di Trapani. Nell’assicurare ampia disponibilità ad una proficua e positiva collaborazione, va il mio augurio di buon lavoro”.